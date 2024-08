Politie en Justitie Moordzaak Venema terug naar onderzoeksrechter Redactie 26-08-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De moordzaak van de Nederlandse Mike Venema is door de rechtbank in Eerste Aanleg terugverwezen naar de onderzoeksrechter voor het verhoor van drie verdachten. De beslissing werd genomen tijdens een pro-formazitting waarbij vijf mensen, drie vrouwen en twee mannen, verdachten zijn. Deze verdachten worden beschuldigd van betrokkenheid bij de dood van Venema, die op 5 juli 2019 dood werd aangetroffen in zijn pick-up truck op de bodem van de zee bij Shut.

De verdachten, geïdentificeerd als de vrouwen Suyanti M., Ervinella F., en Eurodis J., en de mannen Shakir C. en Shahier P., zouden volgens het Openbaar Ministerie betrokken zijn geweest bij een poging om Venema te bedwelmen door een verboden substantie in zijn whisky te doen op 12 september 2018. Ze zouden ook een doek over zijn keel hebben gehouden om hem in slaap te laten vallen. Het plan mislukte, vermoedelijk met de dood van Venema als gevolg. Daarna werd zijn lichaam in zijn Ford Raptor geplaatst, waarna de auto in de zee werd geduwd bij Shut.

Twee van de vrouwelijke verdachten worden ervan beschuldigd Venema te hebben bedwelmd en hem bewusteloos te hebben achtergelaten, terwijl de andere verdachten zijn huis binnengingen om geld, horloges en kleding te stelen. Daarnaast zijn de verdachten beschuldigd van diefstal uit Venema’s woning in Jan Sofat.

De zaak werd pro forma behandeld omdat de verdediging meer tijd wilde voor verder onderzoek en psychiatrische en psychologische rapporten wilde laten opstellen. De officier van justitie verklaarde dat het dossier bijna compleet is, maar dat er nog enkele details ontbreken. De verdachten hebben ervoor gekozen om tijdens de zitting geen verklaring af te leggen. Eén van de vrouwelijke verdachten, Ervinella F., verklaarde aan het einde van de zitting dat zij hoopt dat de waarheid tijdens de rechtszaak naar boven zal komen.

De zaak is voorlopig uitgesteld tot 11, 16 en 18 december voor verdere hoorzittingen. Mike Venema woonde op het moment van zijn verdwijning in een appartement aan de Anasaweg, maar verbleef daarvoor in een huis in het Jan Sofat resort. De autoriteiten op Curaçao besloten na overleg een gezamenlijk onderzoek in te stellen, wat enkele weken later leidde tot de arrestatie van twee vrouwelijke verdachten in Nederland en de andere verdachten op Curaçao.

Opsporingsprogramma’s zoals Team West en Opsporing Verzocht, evenals media-aandacht van de Peter R. de Vries Foundation, hebben bijgedragen aan het onderzoek door waardevolle tips op te leveren. De rechtbank heeft nu de zaak terugverwezen naar de onderzoeksrechter om drie van de verdachten nader te verhoren.

