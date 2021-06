Morgen première ‘La Dama Blanca’

WILLEMSTAD – Morgen gaat de korte film ‘La Dama Blanca’ in première. Samen met de documentaire ‘Chopin, Caribbean Key’. Beide films zijn opgenomen op Curaçao en worden samen vertoond.

Het script voor ‘La Dama Blanca’ is geschreven door Laura Quast en de cameraregie en montage is van Hester Jonkhout. De tweede film is het verhaal over de Antilliaanse geschiedenis van Chopins muziek en het lot van de makers. De film draait om pianist Randal Corsen. De première morgenavond is om 20.00 in de Movies Otrobanda.

