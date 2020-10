Morgen pro forma Jamaloodin

Willemstad – Morgen staat George Jamaloodin opnieuw voor de rechter. Dan dient een proforma zitting in aanloop naar zijn hoger beroepszaak.

Eerder werd hij veroordeeld tot 28 jaar cel vanwege zijn betrokkenheid bij de moord op Helmin Wiels. De rechter gaat nu kijken naar de voortgang van de onderzoekswensen van Peppie Sulvaran, de advocaat van Jamaloodin.

Behandeling van het hoger beroep begint in de week van 11 januari. De regiezitting was in juni

Lees ook: