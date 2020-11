Nabestaanden aan woord over dodelijk duikongeval Curaçao

6 Gedeeld

Willemstad – Gisteren is de strafzaak tegen vier militairen begonnen die betrokken waren bij het dodelijk duikongeval in 2015 in Curaçao. Daarbij kwam de destijds 23-jarige matroos Mandy Groenewoud om het leven.

Op de eerste dag werd uitvoerig stil gestaan bij de regels die gelden bij de Marine als er gedoken wordt. Vandaag komen de moeder en de vriend van Mandy aan het woord.

Het Openbaar Ministerie zal ook filmbeelden laten zien die van het begin van de duikoefening zijn gemaakt. Maandag volgt dan de strafeis.