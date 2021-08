Nederland niet meer code rood 

149 Gedeeld

WILLEMSTAD – Nederland geldt vanaf nu voor Curaçao niet meer als een code rood land, maar als code oranje. Dit komt door het teruglopende aantal coronabesmettingen in het land. Het is nog wel een hoog-risicoland.

Het belangrijkste verschil is dat volledig gevaccineerde inwoners van Curaçao voor vertrek uit Nederland alleen een PCR-test of een antigeentest moeten doen. Na aankomst hoef je dan geen antigeentest meer te doen op dag drie. Vakantiegangers of niet gevaccineerde inwoners moeten die antigeentest nog wel doen.

