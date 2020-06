Nederland onderzoekt elektrisch vliegen tussen ABC-eilanden

91 Gedeeld

Den Haag – Nederland onderzoekt de mogelijkheid om voor vluchten tussen de ABC-eilanden elektrische vliegtuigen in te zetten. Dat schrijft minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen aan de Tweede Kamer.

Mogelijk al in 2025 bestaat er een elektrisch vliegtuig dat met 19 passagiers 400 kilometer kan vliegen. Aanleiding was de vraag van de Tweede Kamer of de vluchten tussen Schiphol en Flamingo Airport in de toekomst CO2-neutraal moeten worden uitgevoerd.

