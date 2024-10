Sport Nederlandse Team met Odile van Aanholt eindigt zesde Dick Drayer 13-10-2024 - 1 minuten leestijd

Puig women’s America’s Cup, final series, Barcelona | Foto Sander van der Borch/JAJO Team DutchSail

BARCELONA – JAJO Team DutchSail is als zesde geëindigd tijdens de allereerste editie van de Puig Women’s America’s Cup. Aan de zeilwedstrijd, die plaatsvond voor de kust van Barcelona, deden in totaal twaalf teams mee.

Het Nederlandse team, bestaande uit de Curaçaose Odile van Aanholt, Willemijn Offerman, Annette Duetz, Arianne van de Loosdrecht en reserve Ismene Usman, wist tijdens de wedstrijd enkele sterke momenten te laten zien.

Odile van Aanholt

Toch erkent Van Aanholt dat er ook momenten waren waarop het team nog aan ervaring ontbrak. “Af en toe konden we heel goed meekomen in het racen, maar op andere momenten merkten we dat we nog ervaring misten in de boot,” zei Van Aanholt tegen het ANP, namens de ploeg.

Ondanks het gemis aan ervaring kijkt het team met trots terug op hun deelname aan het evenement. Van Aanholt voegde daaraan toe: “Als topsporter wil je altijd op een hoog niveau starten, maar we hebben genoten van dit geweldige evenement.”

De Puig Women’s America’s Cup is een nieuwe toevoeging aan de zeilkalender.

