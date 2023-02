Nieuw naambord Majoor Osmar Simmons Museum op Saba onthuld

THE BOTTOM – In aanwezigheid van familie, vrienden en overheidsfunctionarissen is op vrijdag 27 januari het nieuwe naambord voor het Major Osmar R. Simmons Museum in The Bottom onthuld.

Tijdens de officiële ceremonie voorafgaand aan de onthulling van het nieuwe bord boven de ingang, keek commissaris voor Culturele Zaken Rolando Wilson terug op het leven van de persoon naar wie het museum is vernoemd, de inmiddels overleden majoor Osmar Ralph Simmons.

Simmons werd in 1922 op Saba geboren en verliet op 15-jarige leeftijd, net als zoveel andere Sabanen, het eiland om verder te studeren en werk te zoeken. Tijdens de Tweede Wereldoorlog keerde hij terug naar Saba om als politieagent te werken. In 1966 werd hij de plaatselijke politiechef.

Respectvol

Het museum bevat een groot aantal alledaagse gebruiksvoorwerpen uit de afgelopen dagen die in meerdere zalen worden tentoongesteld, waardoor bezoekers inzicht krijgen in hoe Sabanen vele jaren geleden leefden en wat ze in hun dagelijks leven gebruikten. De items in het museum zijn verzameld door majoor Simmons, zijn vrouw en familie, terwijl er ook veel geschonken objecten zijn.