Nieuwe coronabesmettingen op Curaçao en Sint-Maarten

Willemstad – Op zowel Curaçao als Sint-Maarten is woensdag een nieuwe besmetting met corona bevestigd. De eilanden kenden wekenlang nauwelijks besmettingen, maar met de opening van de grenzen op 1 juli is het risico op corona groter geworden.

Op Bonaire werd dinsdag voor het eerst in drie maanden weer positief getest. Het gaat om twee mensen uit hetzelfde gezin die in Peru zijn geweest. Op woensdag werd een derde gezinslid positief getest. Het gezin zit in een verplichte quarantainelocatie.

Dinsdag is ook op Aruba een nieuwe besmetting geregistreerd, daar zijn inmiddels vier gevallen bekend. Alle patiënten op de eilanden zitten in quarantaine.

