Oefening ‘Caribbean Poacher’ start op Curaçao

WILLEMSTAD – Ongeveer 140 militairen van de Koninklijke Landmacht oefenen momenteel op Curaçao. Zij zijn geen onderdeel van de permanent aanwezige Compagnie in de West van Defensie in het Caribisch gebied. De eenheid zal voornamelijk (schiet)oefeningen houden en (grensverleggende) activiteiten uitvoeren op het eiland. De oefening Çaribbean Poacher’ duurt van 1 tot 10 december, maar zijn deze week al gestart met een acclimatisatie-programma om te wennen aan onder andere de temperatuur en luchtvochtigheid van Curaçao.

De eenheid bestaat grotendeels uit zogeheten ‘verkenners’, die tijdens inzet de ‘oren en ogen’ van de commandant zijn. Deze taak dienen zij overal ter wereld uit te kunnen voeren, zo ook in warme gebieden. Door het uitdagende terrein en de klimatologische omstandigheden is Curaçao bij uitstek geschikt om de militairen een uniek oefenprogramma te bieden. Naast het trainen van hun skills zullen de militairen fysiek en mentaal hun grenzen verleggen in een voor hen nieuw gebied. Dit alles ten behoeve van het kunnen functioneren in onbekende omstandigheden, het vertrouwen krijgen op zichzelf en collega’s en het versterken van het eenheidsgevoel.

Oorsprong

De oefenende eenheid bestaat grotendeels uit militairen van 43 Brigade Verkenningseskadron (43 BVE), waarbij een deel van 44 Pantser Infanterie Bataljon Regiment Infanterie Prins Johan Willem Friso (44 Painfbat RI PJWF) aan toegevoegd is. Alle eenheden zijn onderdeel van 43 Gemechaniseerde Brigade gelegerd op de Johannes Postkazerne in Havelte, Nederland.

