Oekraïense president Zelensky maakt fuelstop op Curaçao

WILLEMSTAD – Volodymyr Zelensky was vannacht even op Curaçao. De Oekraïense president maakte een fuelstop op Hato om daarna door te vliegen naar Washington, waar hij gesprekken zal hebben met de Amerikaanse president Biden over verlengde oorlogssteun aan Oekraïne.

Zelensky kwam uit Buenos Aires waar hij te gast was bij de beëdiging van de nieuwe Argentijnse president Javier Milei. Het was de eerste keer sinds de Russiche invasie dat Zelensky in Zuid-Amerika was.

Veiligheid

De luchthaven van Curaçao was rond 02.00 uur aan beide kanten gesloten voor publiek. De Airbus A319 landde om 02.33 uur en bleef één uur en twintig minuten staan bij gate 4.

Tijdens het tanken stond volgens procedure een brandweerbluswagen naast het toestel, dat omringd was door drie SWAT-jeep escorts en beveiligingspersoneel van de luchthaven.