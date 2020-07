OM gaat in voertuigen veilen

14 Gedeeld

Willemstad – Het Openbaar Ministerie gaat auto’s, motoren en scooters via een veiling verkopen. Het gaat om in beslag genomen voertuigen door het Afpakteam van de politie.

Volgens het OM loont misdaad niet en is deze veiling daar een bewijs van. Het publiek kan op donderdag om 11.00 uur ‘s terecht op het terrein van Arbeidszorg aan de Bellisimaweg. Dat is een zijweg van de Sta. Rosaweg nabij SUVEC. Bezichtiging van de voertuigen is dan vanaf 8.00 uur ’s morgens.

