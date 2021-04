OM houdt twee minderjarigen aan na mishandeling op video

De politie heeft twee minderjarigen aangehouden op verdenking van mishandeling. Daarvan werden beelden gemaakt. Die werden vorige week verspreidt via sociale media. Daarop kon je zien hoe een schoolgaande jongen door een ander werd mishandeld.

Het Openbaar Ministerie en de Politie kregen daarover aangiftes binnen en heeft op basis daarvan een onderzoek ingesteld.

Een andere school deed vorige week aangifte van ongepaste beelden die tijdens een online les via Zoom plots verschenen. In verband hiermee werd een minderjarige door de politie gehoord die bekende het feit te hebben begaan. Het is niet uitgesloten dat er meerdere personen bij dit feit betrokken zijn. Ook deze zaak is nog in onderzoek.

Zowel het OM als het KPC benadrukken dat dergelijk gedrag niet wordt getolereerd en dat dit consequenties kan hebben voor de daders. Door de huidige corona crisis en de beperkingen moet men erop kunnen vertrouwen dat de leerlingen veilig online hun lessen kunnen volgen. Het verspreiden van ongepaste en onzedelijke beelden is strafbaar en kan leiden tot gevangenisstraf of jeugddetentie.

De drie verdachte jongeren in deze twee zaken zijn na verhoor naar huis gestuurd.