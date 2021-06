OM start verkoop in beslag genomen boten

WILLEMSTAD – Het Openbaar Ministerie zal binnenkort overgaan tot de verkoop van een aantal boten die op de marinierskazerne opgeslagen liggen. De verkoop zal op dinsdag 22 juni 2021 plaatsvinden vanaf 09.00 uur. De boten zullen aan de hoogste bieder worden verkocht.

Net als bij de verkoop van de boten begin vorig jaar, dient u zich van te voren te melden bij het Openbaar Ministerie. Let op: er zullen strengere regels worden gehanteerd dan in 2020, in verband met Covid-19. Ook geldt er een maximumvoor het aantal inschrijvingen van 120 personen! U kunt zich tot uiterlijk dinsdag 15 juni 2021 om 12.00 uur melden bij het Openbaar Ministerie.

