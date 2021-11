Omgekomen chauffeur droeg geen gordel

64 Gedeeld

WILLEMSTAD – De man die zondag om het leven kwam bij een eenzijdig auto-ongeluk op de ring bij Ser’i Domi droeg geen gordel. Toen zijn auto over de kop sloeg werd hij uit de auto geslingerd, die vervolgens boven op hem belandde. Dat meldt de politie.

De man overleed ter plaatse. Het gaat om de 31-jarige Angemir Cloudly Every Martinus, geboren op Curaçao. Jaarlijks komen er gemiddeld 18 mensen om het leven in het verkeer op Curaçao. Angemir is pas het vijfde dodelijke slachtoffer dit jaar. Dit lage aantal kan het gevolg zijn van de avondklok die dit jaar is ingesteld en het daardoor teruglopende uitgaansleven, inclusief alcohol gebruik.

