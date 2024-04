Economie Ondernemers Curaçao bezorgd om hogere pinkosten Dick Drayer 2024-04-06 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – In de commerciële sector van Curaçao heerst grote onrust door veranderingen in het digitale betalingsnetwerk, wat leidt tot aanzienlijk hogere kosten voor ondernemers. Deze digitale betalingen, in de volksmond bekend als ‘swipe’ of ’tap’, vinden plaats wanneer betalingen met een bankpas worden gedaan via het zogenaamde Point of Sale (PoS)-systeem.

Tegen het einde van 2024 stoppen de banken op Curaçao met het gebruik van het ‘Maestro’ debetkaartsysteem en overstappen op het ‘Mastercard debit’ systeem. Dit vereist ook het gebruik van het ‘Mastercard en Visa debit’ platform, waardoor lokale systemen zoals CashNet, van Maduro & Curiel’s Bank, niet langer gebruikt kunnen worden.

De kosten voor het gebruik van het Mastercard en Visa platform liggen aanzienlijk hoger, waarbij de banken deze kosten doorberekenen aan de ondernemers. Die zitten met de handen in het haar, aangezien zij berekenen dat de jaarlijkse kosten voor debetkaartservices drastisch zullen stijgen.

Er wordt gesproken over kosten die tot tien keer hoger zijn dan de huidige situatie. Een ondernemer gaf ochtendkrant Èxtra als voorbeeld dat hij momenteel minder dan één procent per transactie met een Maestro debetkaart betaalt, maar dat dit op het Mastercard platform kan oplopen tot bijna vier procent.

Ondernemers zeggen niet in staat te zijn deze kostenstijging te dragen en het gevaar bestaat dat zij deze verhoging doorberekenen in de prijzen van hun producten. Er is daarom dringend behoefte aan een strategie om deze kosten te beperken.

Informatie die ter beschikking staat van Èxtra wijst uit dat sommige ondernemers de nieuwe debetkaarten (Mastercard) die door banken aan klanten worden uitgegeven, weigeren te accepteren . Zij voeren aan dat de kosten voor deze service te hoog zijn en dat dit leidt tot een aanzienlijk verlies aan inkomsten.

Specifieke voorbeelden waarbij het weigeren van ‘Mastercard’ debetkaarten voorkomt, zijn bij snacks of bij het kopen van elektriciteit via het Pagatinu systeem. Handelaren zijn van mening dat de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten een leidende rol moet spelen in het zoeken naar een oplossing, omdat de stijging van de kosten kan leiden tot prijsverhogingen van alle producten op Curaçao en negatieve gevolgen kan hebben voor de sociale, economische en financiële situatie van het land.

In januari van dit jaar is ook een platform opgericht genaamd de National Payment Council (NPC), onder voorzitterschap van de Centrale Bank, met als doel samen met belanghebbenden te overleggen over onderwerpen zoals de introductie van Master en Visa debetkaarten.