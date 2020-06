Onderzoek dood Raiza Scoop opnieuw geopend

3 Gedeeld

Foto – Èxtra

Willemstad – De politie doet opnieuw een oproep voor hulp bij het onderzoek naar de dood van Rayziënne Scoop.

Zij werd in 2012 lange tijd vermist en vervolgens dood aangetroffen op Playa Canoa. In dat jaar zijn meerdere aanhoudingen verricht en getuigen verhoord. Maar er was onvoldoende bewijs om iemand voor de rechter te brengen.

Eerder dit jaar werd de zaak als een ‘cold case’ heropend. Maar vanwege de Coronacrisis kwam er nauwelijks respons. Daarom opnieuw aandacht en een beloning van 10.000,- gulden voor de gouden tip of tips die leiden tot de oplossing van de zaak

Lees ook: