Onrust onder ambtenaren over 12,5 procent-korting

WILLEMSTAD – Er heerst onrust onder de Curaçaose ambtenaren. De vakbonden die hen vertegenwoordigen, eisen dat de regering de wet die de arbeidsvoorwaarden met 12,5 procent kortte, met terugwerkende kracht intrekt per 1 januari 2023, terwijl het kabinet Pisas voorstelt om dit pas vanaf 1 januari 2024 te doen.

De vakbonden ABVO, Sitek, STrAF, NAPB en SAP hebben deze week meerdere vergaderingen gepland om hun leden op de hoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen.

De vakbonden hebben hun eis gebaseerd op eerdere correspondentie met de regering, waaronder brieven van 17 mei en 17 juni 2024, die zonder reactie bleven. Ze zijn ook bezorgd over andere kwesties, zoals de betaling van de ‘loontrede’ of lumpsum voor 2018 en 2019, en de herziening van de pensioenwet. Het kabinet heeft inmiddels toegezegd dat experts van het pensioenfonds APC uitleg zullen geven over de indexering van pensioenen.

Vakbond ABVO informeert haar leden vandaag over de 12,5 procent-wet. De kern van het geschil draait om de ingangsdatum van de intrekking. Volgens de regering zou de intrekking pas in 2024 ingaan, maar de vakbonden willen vasthouden aan de originele afspraak, die teruggaat naar januari 2023. Dit zou betekenen dat de ambtenaren en gepensioneerden ook de indexering van hun salaris en pensioen over 2023 zouden ontvangen.

Ook de gepensioneerden krijgen te maken met onzekerheid. Als de wet pas in 2024 wordt ingetrokken, ontvangen zij geen pensioenindexering voor het jaar 2023. Dit omdat de ambtenaren in dat jaar geen salarisindexering kregen. De pensioenindexering is afhankelijk van de dekkingsgraad van het fonds in 2022, die volgens APC-experts onvoldoende was om een indexering voor 2023 mogelijk te maken.

Het kabinet Pisas regeert op de eisen van de vakbonden en benadrukt dat zij altijd open staan voor dialoog. Premier Gilmar ‘Pik’ Pisas verklaart dat de regering tijdens de laatste vergadering met het CGOA-platform, dat de vakbonden vertegenwoordigt, bereid was om tot middernacht te onderhandelen. De vakbonden verlieten echter de onderhandelingstafel zonder verder te spreken.

“Het is aan de onderhandelingstafel dat we tot een oplossing kunnen komen,” aldus Pisas. Hij herhaalde dat de regering de autonomie van de vakbonden respecteert, maar benadrukte dat kalmte en een rationele benadering essentieel zijn. Het kabinet roept de vakbonden op om terug te keren naar de onderhandelingstafel om gezamenlijk een oplossing te vinden voor de ambtenaren.

De vakbonden hebben aangegeven door te willen gaan met hun acties en beraadslagen vandaag opnieuw met hun leden. Er staat een gezamenlijke vergadering van de vijf vakbonden gepland voor donderdag 19 september.

