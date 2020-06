Onrustige nacht op Curaçao

27 Gedeeld

Foto – Èxtra

Willemstad – Op Curaçao was het ook vannacht weer erg onrustig met verschillende brandstichtingen, vernielingen en verkeersopstoppingen. De politie heeft veel arrestaties verricht.

Voor de tweede achtereenvolgende nacht is er een avondklok ingesteld, maar die werd door veel mensen geschonden. Na het vallen van de avond namen de incidenten toe. Een basisschool in de wijk Steenrijk is in brand gestoken, elders op het eiland een winkel in huishoudelijke apparatuur. Ook na middernacht was het nog erg onrustig op straat.



