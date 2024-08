Algemeen Onvrede onder markthandelaren Marshe Nobo Redactie 15-08-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De gedwongen verhuizing van alle markthandelaren en kleine ondernemers uit Plaza Nobo leidt tot veel onvrede onder de handelaren. Het gebouw waarin zij zitten wordt gerenoveerd, vandaag moeten zij hun kramen te verlaten.

Een van de handelaren die haar beklag doet in de Èxtra is Morena Rosalinda Colòn. Zij verkoopt al 35 jaar eten op Plaza. Morena erkent dat het gebouw inderdaad niet meer veilig is voor de handelaren en het publiek, maar haar zorgen liggen bij de tijdelijke oplossing die is aangeboden.

De handelaren zijn nu toegewezen aan een ruimte naast het postkantoor om hun waren te verkopen, maar Morena beschrijft de omstandigheden daar als zeer onhygiënisch. Ze wijst op de aanwezigheid van veel duiven in het gebied, evenals het gebrek aan faciliteiten om hun spullen veilig op te slaan.

De meeste handelaren klagen dat hen verschillende beloften zijn gedaan, maar nu de verhuizing plaatsvindt, blijkt dat niets is geregeld zoals beloofd. Veiligheid was een van de toezeggingen, maar ook daar is niets van terechtgekomen.

Liezelot, directeur van de Fundashon Marshe erkent het probleem met de duiven bij het postkantoor en meldt dat er recent een ongediertebestrijdingsmiddel in het gebied is gespoten om de duiven te verjagen.

Wat betreft de logistieke ondersteuning, verzekert Liezelot dat de handelaren opslagruimte krijgen in het postkantoor en dat er buiten tenten worden opgezet waar ze hun waren kunnen verkopen. Daarnaast wordt er gewerkt aan extra beveiliging om de veiligheid van de handelaren te waarborgen.

