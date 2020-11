Ook Aruba gaat in zee met COHO

Foto – Facebook Evelyn Wever-Croes

Oranjestad – Evelyn Wever-Croes is op weg naar Den Haag. De Arubaanse premier gaat vrijdag haar handtekening bij het kruisje van Knops zetten tijdens de vergadering van de Rijksministerraad.

Daarmee verzekert Aruba zich van begrotingssteun voor de lange termijn. Voorwaarde is wel dat het eiland akkoord gaat met COHO, het Caribische Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling. Lange tijd zag het daar niet naar uit. Net als Curaçao vond ook Aruba dat de autonomie in het geding was met de Nederlandse voorstellen. Dat is kennelijk nu niet meer zo.