Open Dag Christoffelpark

WILLEMSTAD – Zondag 6 November is op Dia di Sabaneta de open dag van het Christoffelpark en zal het park de hele dag gratis te bezoeken zijn. Carmabi staat tijdens Dia di Sabaneta stil bij de belangrijke natuurwaarden van het eiland en dat cultuur, historie en natuurwaarden een belangrijk deel zijn van de identiteit van Curaçao.

De open dag begint met het gratis beklimmen van de berg. Dit kan tussen 6.00 en 10.00 uur ’s ochtends. Om 8 uur zijn er twee georganiseerde wandelingen van de blauwe en de rode wandelroute met een gids en om 10.00 uur beginnen de festiviteiten en zal landhuis Savonet geopend zijn tot 18.00 uur. De kinderactiviteiten waaronder de speurtocht en een bouncer zullen beginnen om 10 uur tot 3 uur ‘s middags. Ook zal dit jaar Carmabi weer op het evenement aanwezig zijn om informatie te geven over de nieuwe nationale parken die Carmabi beheert, het Marine Park en het Mangrovepark.

De open dag wordt jaarlijks georganiseerd samen met de buurt Savonet. Vorig jaar vond het evenement nog plaats onder zware Covid-maatregelen en mochten bezoekers alleen met een QR-code het evenement betreden. Dit jaar is dit gelukkig niet meer nodig en is het gehele park gedurende de dag gratis te bezoeken. “Het Christoffelpark, het Savonet Museum en de schildpaddenexpositie kunnen op deze dag gratis bezocht worden. Wij vinden het bij Carmabi vindt het belangrijk dat iedereen die interesse heeft in de cultuur en de natuur de kans krijgt om ten minste een keer per jaar kosteloos deze plekken te bezoeken”, aldus Paul Stokkermans, directeur van Carmabi.

De open dag zal feestelijk geopend worden vanaf 11 uur met speeches van de minister-president Gilmar Pisas, Minister van Cultuur Sithree van Heydoorn en Paul Stokkermans, directeur van Carmabi. Gedurende de dag kunnen de bezoekers genieten van muzikale optredens van de bands Kaha di orgel en San Mangó. Zij zullen typische lokale muziek spelen. Verder zullen er verschillende georganiseerde wandelroutes zijn, safari tours en zal de historie van Savonet verteld worden.

Voor de kinderen van alle leeftijden is er een speciaal programma samengesteld met verschillende leuke activiteiten rondom het landhuis, dat gecoördineerd wordt door de educatie-afdeling van Carmabi.

Dia di Sabaneta is een dag die jaarlijks door de hele buurt van Savonet gevierd wordt. Carmabi, die de parken beheert heeft voor de vijfde keer de krachten gebundeld om de open dag van Savonet en Dia di Sabaneta samen te organiseren.