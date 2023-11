Openlucht modeshow in gerenoveerde Kura Hulanda Village

WILLEMSTAD – Komende donderdag 16 november vindt voor de eerste keer een openlucht modeshow plaats in het volledig gerenoveerde Kura Hulanda Village. Modeliefhebbers en bezoekers zijn hartelijk uitgenodigd om deze betoverende show van elegantie bij te wonen, die plaatsvindt tegen de achtergrond van de charmante en kleurrijke architectuur van de prachtige oude binnenstad.

Tijdens het ‘golden hour’, net als de zon ondergaat, zullen modellen op de catwalk schitteren om de collecties van verschillende boetieks te presenteren. Een deel van de IJzerstraat en de Langestraat dienen als catwalk.

Er is een mogelijkheid om een kerstwens voor dierbaren op te hangen in de wensboom. Speciale kerstornamenten zijn tijdens de avond te koop, waarvan de opbrengst wordt gedoneerd aan het Daily Meal Program, een organisatie die zich inzet voor kwetsbaren in de samenleving, onder andere door maaltijdvoorziening.