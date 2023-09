Opnieuw verkeersdode op Curaçao

WILLEMSTAD – Bij een ongeluk gisterochtend op de Weg naar Westpunt is een dode gevallen. Ter hoogte van ‘Eetcafé De Buurvrouw’, voorheen Martha Koosje, verloor een bestuurder de controle over zijn voertuig en kwam op zijn zij, aan de bestuurderskant terecht.

De Brandweer van Barber kwam met spoed ter plaatse en knipte de pick-up open om het slachtoffer uit het voertuig te bevrijden. In kritieke toestand is de automobilist naar het CMC gebracht, waar hij later aan zijn verwondingen bezweek.

De man wiens identiteit nog niet is vrijgegeven is het tiende dodelijke slachtoffer in het verkeer dit jaar.