Orlando Cuales ontvangt prestigieuze Premio Boeli van Leeuwen 

WILLEMSTAD – Gisteren is de prestigieuze Boeli van Leeuwen-prijs toegekend aan Orlando Cuales voor zijn uitzonderlijke prestaties in de journalistiek. De uitreiking vond plaats tijdens een feestelijke avond in Brakkeput Mei-Mei.

Sinds 2019 is het de taak van de Culturele Raad van Curaçao om de overheid te adviseren over de persoon of organisatie die de prijs verdient. Dit jaar werd Orlando Cuales door de raad voorgedragen als kandidaat, een keuze die later werd bekrachtigd door de Curaçaose regering.

In 2009 introduceerde de Curaçaose overheid de Boeli van Leeuwen-prijs, die elke twee jaar wordt uitgereikt aan een of meerdere personen of organisaties die uitmuntende intellectuele prestaties hebben geleverd op cultureel, juridisch, bestuurlijk, sociaal of journalistiek gebied.

Deze prestaties moeten een voorbeeld zijn, inspirerend werken en bijdragen aan het bredere begrip van het betreffende veld, zowel binnen als buiten Curaçao. Dit jaar lag de focus op de journalistiek.

Inspiratiebron

Orlando Cuales heeft bijna een halve eeuw in de journalistiek gewerkt en heeft als voorbeeld en inspiratiebron gediend voor velen in de media en met name in de journalistiek.

Zijn benadering van actuele onderwerpen en zijn originele en creatieve visie zijn evident in de verschillende programma’s die hij onder zijn leiding bij Z-86 heeft gepresenteerd.

Deze programma’s verbreedden het perspectief en overstegen de grenzen van ons eiland. Dankzij samenwerkingen met correspondenten op andere eilanden van de Nederlandse Antillen was Z-86 een bekend concept.