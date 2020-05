Oud-premiers met zorgen naar de gouverneur

39 Gedeeld

Willemstad – Vijf oud-premiers van Curaçao en de voormalige Nederlandse Antillen maken zich zorgen over de relatie met Nederland en kijken daarbij vooral naar de manier waarop Den Haag omgaat met Curaçao tijdens de Coronacrisis.

Vanmiddag zijn ze daarom op bezoek bij gouverneur Lucille George-Wout. Het gaat om Maria Liberia-Peters, Don Martina, Mirna Louisa-Godett en Ben Whiteman en Emily de Jongh-Elhage. Liberia-Peters nam het initiatief voor het bezoek van vandaag.

De gouverneur wordt gevraagd de zorgen over de relatie met Nederland over te brengen in Den Haag.

Lees ook: