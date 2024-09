Buitenland Oud-president Peru Alberto Fujimori (86) overleden Redactie 12-09-2024 - 1 minuten leestijd

Alberto Fujimori (rechts)

LIMA – De Peruaanse oud-president Alberto Fujimori is overleden aan de gevolgen van kanker. Dat meldt zijn dochter Keiko via X. In juli zei de 86-jarige Fujimori nog mee te willen doen aan de presidentsverkiezingen in 2026.

Fujimori was president van Peru van 1990 tot 2000, toen hij werd afgezet om corruptie. Hij regeerde het land met een ijzeren vuist en voerde een militaire campagne tegen de Maoïstische rebellengroep Lichtend Pad.

Fujimori werd in 2009 veroordeeld tot 25 jaar gevangenis om de moordpartijen die doodseskaders in 1991 en 1992 pleegden. Vorig jaar kwam hij vrij op humanitaire gronden.

