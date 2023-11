Paradise FM komt met online kerstzender

WILLEMSTAD – Radiozender Paradise FM lanceert een online radiozender met 24/7 uitsluitend de grootste kersthits ooit gemaakt. Op Paradise FM Christmas Hits hoor je naast Engelstalige kerstmuziek ook de kersthits uit de regio.

Maarten Schakel, de station-manager van Paradise FM zegt dat traditiegetrouw radiozenders op Curaçao pas starten met het draaien van kerstmuziek ná 5 december. “Dankzij Paradise FM Christmas Hits kunnen échte kerstfans nu al in de stemming komen.”

Via paradisefm.cw kan de zender eenvoudig beluisterd worden op elk apparaat. Hoe Paradise FM en haar kerstkanaal het makkelijkst via Sonos te beluisteren zijn, is te vinden op www.paradisefm.cw/online-luisteren.