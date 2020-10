PCN benoemt The Curaçao Financial Group als lokale beleggingsbeheerder

9 Gedeeld

Willemstad – Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland (‘PCN’) heeft The Curaçao Financial Group N.V. (‘CFG’) benoemd als beheerder van de lokale beleggingsportefeuille.

CFG is hiermee verantwoordelijk geworden voor de Participatiemaatschappij Caribisch Nederland (‘PMCN’), welke als doel heeft het werven, selecteren en beheren van de lokale beleggingsportefeuille in de BES-eilanden (Bonaire, St. Eustatius en Saba).

PCN heeft de intentie uitgesproken meer te gaan beleggen op de BES-eilanden. PCN voorzitter Harald Linkels: “Rendementen op lokale beleggingen bewegen niet altijd mee met internationale financiële markten en met name in tijden van hoge volatiliteit blijven lokale beleggingen vaak vrij stabiel renderen. Wij zijn er als PCN trots op dat wij nu al kunnen zeggen dat een aantal van onze lokale beleggingen bestendig renderen ten tijde van deze Corona pandemie”.

Het beleggingskapitaal van PMCN omvat momenteel zo’n 5% van de totale beleggingsportefeuille van PCN, ofwel zo’n 22 miljoen dollar. Met dit kapitaal streeft PCN naar het realiseren van een beleggingsmix die niet alleen gezond rendement oplevert, maar ook bijdraagt aan de economische en maatschappelijke ontwikkelingen voor de gemeenschappen waarin de participatiemaatschappij opereert.

Om een dergelijke portefeuille te beheren heeft PCN, bijgestaan door bestuursbureau Montae & Partners, een geschikte partij geselecteerd om de rol als manager lokale beleggingen uit te voeren. “De keuze is op CFG gevallen. CFG heeft reeds bewezen over de benodigde kennis en ruime ervaring op het gebied van vermogensbeheer op de BES en CAS (Curaçao, Aruba, St. Maarten) eilanden te beschikken.

Met name de financiële expertise van CFG is een kernkwaliteit, die de ontwikkeling van PMCN ten goede komt”, aldus Linkels. Recente beleggingen van PCN omvatten o.a. de financiering van luchtvaartmaatschappij EZ Air (die naast zakelijke en recreatieve vluchten ook een essentiële rol speelt in het medische vliegverkeer tussen de eilanden), de participatie in een groter consortium van financiers voor de bouw van 500 volkswoningen op Bonaire, de aankoop van Breadline Plaza op Saba en de lening aan de Old Gin House voor de exploitatie van de Talk of the Town-appartementen op Sint Eustatius.

