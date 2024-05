Algemeen Workplace Pride steunt huwelijksgelijkheid op Curaçao Redactie 17-05-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De internationale organisatie Workplace Pride pleit voor huwelijksgelijkheid op Curaçao. Dit benadrukte de organisatie op 17 mei 2024, tijdens de internationale dag tegen homofobie en transfobie.

Workplace Pride zet zich al meer dan achttien jaar in voor de inclusie van de LGBTIQ+-gemeenschap op de werkplek. De organisatie heeft meer dan 140 leden, voornamelijk bedrijven uit de private sector, die wereldwijd actief zijn, inclusief op Curaçao. Samen hebben deze bedrijven wereldwijd meer dan 6,3 miljoen mensen in dienst.

Volgens Workplace Pride is het opereren in landen waar LGBTIQ+-mensen volledig zichzelf kunnen zijn, zowel in de samenleving als op het werk, niet alleen gunstig voor het individu, maar ook voor het bedrijf. Werknemers die openlijk kunnen zijn over hun identiteit dragen meer bij aan hun werk en zijn betere teamspelers. Dit komt het succes van het bedrijf ten goede.

“Het vermogen om openlijk over uw echtgenoot of familieleden op het werk te kunnen praten, is een belangrijk onderdeel van uw identiteit op de werkplek en uw relatie met uw collega’s,” aldus Workplace Pride. Voor heteroseksuelen is dit vanzelfsprekend, maar voor LGBTIQ+-mensen is dit vaak pijnlijk en moeilijk. Het niet kunnen praten over de mensen van wie je houdt, belemmert de persoonlijke en professionele groei.

Workplace Pride heeft uit de eerste hand gezien welke opluchting en voldoening LGBTIQ+-mensen en de bedrijven die hen in dienst hebben voelen wanneer huwelijksgelijkheid in hun land wordt goedgekeurd. “Het woord ‘gelijkheid’ is het belangrijkste om in gedachten te houden, want dit gaat allemaal over het ontvangen van dezelfde rechten, thuis, in de samenleving en op de werkplek,” stelt de organisatie.

De organisatie benadrukt dat huwelijksgelijkheid nu beschikbaar is in 36 landen, waaronder Colombia, Mexico, Chili, Cuba, Brazilië, Argentinië, Costa Rica, Uruguay en de Verenigde Staten van Amerika. Workplace Pride is ervan overtuigd dat leden van de LGBTIQ+-gemeenschap, de bedrijven die in Curaçao actief zijn en de bevolking zelf, zullen profiteren van deze verandering.

De Raad van Bestuur van Workplace Pride Foundation roept Curaçao op om huwelijksgelijkheid te omarmen en daarmee een belangrijke stap te zetten naar inclusie en gelijkheid.