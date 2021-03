WILLEMSTAD – De leider van de MFK en aankomend premier Gilmar ‘Pik’ Pisas ligt in het ziekenhuis. Rond 5.00 uur is Pisas gevallen en liep een snee in zijn hoofd op. Er worden verschillende testen gedaan, daarna kan meer worden gezegd over de toestand van Pisas meldt Sithree van Heydoorn namens de MFK.