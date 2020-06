PODCAST – Gesprek met William Millerson over Curaçaos’ mislukt Olympisch avontuur…

27 Gedeeld

Vandaag is William Millerson, oud-karateman, zilveren medaillewinnaar op het EK in de jaren zeventig, vice voorzitter van Wereld Karate Bond, parlementsvoorzitter en nog veel meer overleden.

In 2016 sprak ik met hem over de enorme blunder van MFK-ers en Soberanos waardoor Curaçaose sporters tot op de dag van vandaag niet of nauwelijks onder Curaçaose vlag internationaal kunnen sporten. Misschien wel zijn grootste frustratie ooit….. Hij legt het rustig uit!

De podcast begint met een radioreportage die ik maakte voor NOS Radio 1 in 2016. Daarna komt Millerson aan het woord en legt rustig uit hoe het o ver heeft kunnen komen. Geen Curaçaose vlag op de Olympische Spelen, nooit meer…..