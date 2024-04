Evenementen Poging tot wereldrecord onderwaterdomino op Curaçao Redactie 15-04-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – In samenwerking met het Curaçao Tourist Board en de Curaçaose Domino Bond, zullen 120 duikers op 20 april proberen het Guinness Wereldrecord voor onderwaterdomino te verbreken. Uit veiligheidsoverwegingen zal het strand die dag tot 3 uur gesloten zijn voor normale activiteiten maar iedereen is van harte welkom om het evenement te komen ondersteunen.

Op het strand zal van 11:00 tot 14:00 uur een Domino-toernooi plaatsvinden, waarbij de bekende speler Joaquin Martinez speciaal voor dit toernooi naar Curaçao afreist.

De recordpoging onder water begint precies om 12:00 uur en staat onder toezicht van de jury van Guinness World Records, die speciaal hiervoor naar Curaçao komen. Momenteel staat dit record op 60 duikers, maar ze streven ernaar dit te overtreffen met 120 duikers.

Het doel is niet alleen om de twee belangrijkste activiteiten van Curaçao, duiken en domino, samen te brengen, maar ook om een brug te slaan tussen het toerisme en de samenleving. Daarnaast is er bewust voor gekozen om de moeilijkheidsgraad te verhogen vergeleken met het huidige record, dat in een zwembad is behaald. Uit oogpunt van duurzaamheid en respect voor de onderwaterwereld zal de zeebodem niet worden aangeraakt, maar zullen 30 domino tafels en 120 duikers al zwevend in het water het spel spelen.