Politie ontruimt illegale garage

Willemstad – De politie heeft gisteren een illegale autogarage ontruimd. Die stond in de Savaan en was gevestigd op het terrein van een huis van woningstichting FKP.

De Inspectie was al eerder langs geweest en had de eigenaar gewaarschuwd dat daar vergunning voor nodig is die niet wordt afgegeven voor bedrijven in huizen van de FKP.

Gisteren werd opnieuw gecontroleerd en bleek er niets veranderd. Ook bleek water en stroom illegaal afgetapt. De politie heeft alle apparatuur en auto’s op het terrein in beslag genomen en de garage gesloten.

