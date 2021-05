Politie rolt autobende op

59 Gedeeld

Foto – Èxtra

WILLEMSTAD – De politie heeft gisteren een autobende opgerold. Dat gebeurde na een inval in een huis aan de Patagoniaweg. Daar werden allerlei auto-onderdelen en gestripte auto’s gevonden en in beslag genomen.

Ook werden twee mannen aangehouden. Een van twintig jaar oud en een van 63 jaar. Die laatste is later weer vrijgelaten. De politie heeft foto’s verspreid van een aantal van de in beslaggenomen spullen en roept mensen op om zich te melden als ze die herkennen.