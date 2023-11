Politieagenten steeds vaker voor de rechter om excessief geweld

WILLEMSTAD – Deze week moet een 53-jarige politieagent, bekend als Agent C., voor de rechter verschijnen in verband met beschuldigingen van excessief geweld. De agent wordt ervan beschuldigd op 22 oktober 2021 buitensporig geweld te hebben gebruikt, waaronder het mogelijk slaan met een wapenstok of het gebruik van een autodeur om een minderjarige te mishandelen.

Volgens ochtendkrant Vigilante verschijnen er steeds vaker agenten voor de rechter vanwege excessief geweld. De betreffende agent zou een minderjarige hebben geslagen en geduwd, waarbij hij de wapenstok tegen diens benen zou hebben gebruikt. Ook zou hij de jongere zo hard tegen de politieauto hebben geduwd dat deze met zijn hoofd of rug tegen de deur sloeg. Ook zou Agent C. de autodeur van de politiewagen tegen het been van het slachtoffer hebben gesmeten, wat pijn en letsel veroorzaakte.

De zaak, die twee jaar geleden plaatsvond, wordt nu pas behandeld, maar het valt volgens Vigilante op dat meerdere agenten voor de rechter zijn verschenen om hun handelingen tijdens hun dienst te laten beoordelen.

Andere zaken

Nog maar een week geleden stond een andere politieagent voor de rechter vanwege het gebruik van zijn dienstwapen, maar die zaak werd pro forma behandeld omdat zijn advocaat verzocht om meer onderzoek en het horen van getuigen, waaronder collega-agenten.

De agent in kwestie verklaarde dat hij een vuurwapen had gebruikt door tweemaal op de benen van een verdachte te schieten tijdens een confrontatie met een persoon die in bezit was van een gestolen voertuig.

Maar ook ernstiger zaken doen vermoeden dat individuele agenten hun eigen regels hanteren. Zo wordt een inbreker in 2018 tijdens zijn vlucht in de rug neergeschoten omdat hij een in zijn schoudertasje een wapen zou hebben. De politie en het OM geven tegenstrijdige verklaringen over waarschuwingsschoten en de identificatie van de agent, maar als de familie geen aangifte durft te doen tegen de agent, wil het OM niet vervolgen.

Integriteit

De Raad voor de Rechtshandhaving constateert in 2022 dat de politie van Cura├žao faalt in het handhaven van de eigen integriteit. Er is tekortkoming in de training en preventieve maatregelen en onvoldoende effectiviteit in de huidige gedragscodes.

Het korps moet integriteit een kernonderdeel van zijn personeelsbeleid maken, inclusief functioneringsgesprekken en training. Echter, dergelijke gesprekken vinden niet plaats en er is geen beoordelingssysteem of adequate scholing. Hoewel er stappen worden ondernomen om dit te verbeteren, ontbreekt er een beleid voor de implementatie van gedragscodes en sancties.