Positie minister Janga-Pietersz wankelt

WILLEMSTAD. – De positie van MFK-minister Dorothy Janga-Pietersz wankelt. Verschillende bronnen binnen de coalitie vinden dat de minister van Volksgezondheid de eer aan zichzelf moet houden, nu zij een interventie in een gerechtelijke procedure nog steeds niet heeft ingetrokken.

De zaak draait om een geschreven instructie gegeven aan de vereffenaars van het Bureau Ziektekostenvoorzieningen BZV, om de juridische procedure tegen twee ex-bestuurders en het bedrijf Jourdain en zijn directeur, die ook betrokken was bij de mondkapjes-affaire, geheel en onvoorwaardelijk in te trekken. Ook wil de bewindsvrouw dat de conservatoire beslagen worden opgeheven. Bovendien moest BZV uitdrukkelijk afstand doen van alle rechten die het gevolg zouden zijn van alle gewonnen vonnissen in deze zaak.

Inmiddels ligt er een vonnis in hoger beroep tegen de fraudeurs. De drie rechters spreken van een mislukte interventie en hinten naar een aantasting van de Trias Politica. Een concept dat de minister zelf niet begreep daags na een motie van afkeuring, waarbij ze toch in haar ambt mocht blijven.

De minister wordt nu geadviseerd om de eer aan zichzelf te houden en haar positie als minister op te geven. Als ze dat niet doet, zal het parlement met een motie van wantrouwen komen. Of die ontraden wordt door de coalitiepartijen, vooral de PNP is zeer onzeker, nu de brief nog steeds niet is ingetrokken.