Prijzen op Bonaire stegen in 2022 met ruim acht procent 

KRALENDIJK – In een jaar tijd zijn de prijzen voor consumentengoederen en -diensten op Bonaire ruim acht procent duurder. Drie maanden terug was de inflatie nog ruim 12 procent. De afname in het laatste kwartaal komt vooral door de subsidie op het vastrecht voor elektriciteit die inging per 1 november. Dit meldt het Centraal bureau voor de Statistiek, het CBS.

Ten opzichte van drie maanden terug daalden de prijzen in het vierde kwartaal met bijna twee procent. Behalve de prijs voor elektriciteit daalden de benzineprijzen dat kwartaal ook, en wel met bijna negen procent.

De prijzen voor voedingsmiddelen stegen in het vierde kwartaal met ruim twee procent ten opzichte van een kwartaal eerder.

Gemiddelde prijsontwikkeling

In 2022 lag het gemiddelde prijspeil op Bonaire bijna tien procent hoger dan in 2021. Dit heeft te maken met hogere prijzen voor voeding, vervoer en huisvesting, water en energie.