Nieuws Curaçao Profar en Bogaerts door met Padres ten koste van Albies met Braves Maarten Schakel 03-10-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Curaçaoënaar Jurickson Profar en Arubaan Xander Bogaerts hebben met hun team de San Diego Padres ook hun tweede wedstrijd tegen de Atlanta Braves van Curaçaoënaar Ozzie Albies gewonnen. Woensdagavond werd het 5-4, waardoor de stand in de best-of-3 Wild Card Series op 2-0 voor de Padres komt. Een derde beslissingswedstrijd hoeft niet meer gespeeld te worden. Zaterdag nemen Padres het op tegen de Los Angeles Dodgers.

Profar was woensdagavond in San Diego goed voor een honkslag en liep vervolgens een punt voor de Padres binnen. Arubaan Bogaerts was minder bepalend voor de ploeg uit San Diego, waar Amerikaan Manny Machado met een paar ferme honkslagen de grote man was. Aan de andere kant kon Curaçaoënaar Ozzie Albies bij de Atlanta Braves zijn stempel niet drukken. De eindstand was 5-4. De eerste wedstrijd hadden de Padres ook al gewonnen, met 4-0.

De Wild Card Series zijn het eerste gedeelte van de ‘MLB postseason’, doorgaans het meest opwindende deel van de Amerikaanse baseballcompetitie, met de World Series als afsluiter. Zaterdag beginnen de San Diego Padres aan een best-of-5 reeks in de Division Series tegen de Los Angeles Dodgers. De winnaar daarvan gaat door naar de Championship Series, waarna eind van de maand de twee beste ploegen van de VS spelen in de MLB World Series.

Afbeelding: Major League Baseball

