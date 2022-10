Regering en CMC gaan Curaçaos’ ziekenhuis saneren

WILLEMSTAD – Regering en CMC hebben een plan opgesteld om de schulden van het nieuwe ziekenhuis te saneren. Dit zogenaamde hoofdlijnenakkoord bevat veertien thema’s en heeft als basis het rapport van de Nederlandse Zorgautoriteit NZa, die onderzoek deed naar het functioneren van het CMC op Curaçao.

Twaalf experts zijn aangesteld in een regiegroep. Zij analyseren de bevindingen van het rapport van de NZa en zullen aan de hand daarvan overmorgen al een plan van aanpak presenteren.

Daarna doet de Inspectie Volksgezondheid onderzoek naar de wachtlijsten voor niet-acute zorg en moet het CMC zelf zorgdragen voor een snelle productie van de jaarrekening 2019 en 2020.

Ook moet duidelijk worden wie opdraait voor de kosten van zorg voor niet-verzekerden, zoals mensen zonder verblijfstitel. De samenwerking met het Analytisch Diagnostich Centrum ADC moet ook blijven, al moet de overeenkomst wel opnieuw worden bekeken.

In deze regiegroep zitten mensen van de stichting HNO, het ministerie van Volksgezondheid, de Nationale Hervormingscommissie, verzekeraar SVB, de Curaçaose zorgautoriteit die nog in oprichting is en het ministerie van Verkeer en Vervoer.

Het CMC heeft eind dit jaar een schuld van 200 miljoen als er niet wordt ingegrepen. Het exploitatieverlies is ruim 50 miljoen gulden per jaar, wat neerkomt op een verlies van 1 miljoen gulden per week. Tijdens de persconferentie werd gezegd dat in ieder geval de huur van het ziekenhuiscomplex te hoog is.