Sint Maarten Regering Sint-Maarten belooft einde stroomuitval Redactie 28-06-2024 - 2 minuten leestijd

PHILIPSBURG – Energiebedrijf GEBE op Sint-Maarten huurt en least containergeneratoren voor 7,7 miljoen dollar. De generatoren moeten over vijf weken up-and-running zijn. Dit maakt premier Dr. Luc Mercelina gisteren bekend tijdens een vergadering met parlementariërs. De Daily Herald schrijft erover.

In de tussentijd gaan vijf grote hotels zich op verschillende tijdstippen op de dag loskoppelen van het elektriciteitsnet. Dit maakt vier Megawatt elektriciteit vrij om GEBE te helpen de stroomuitval te verminderen.

Bovendien is generator 8, die tijdens de recente brand beschadigd raakte, binnenkort weer operationeel zijn, wat nog eens drie Megawatt toevoegt aan het systeem. De huur van de containergeneratoren en het loskoppelen van het net, inclusief in werkingtreding van generator 8 voegen in totaal 17 megawatt energie toe aan het systeem.

Financiering

De totale kosten voor de huur van de containergeneratoren bedragen bijna twee miljoen dollar. Mercelina benadrukte dat de huurkosten over acht maanden kunnen worden gespreid, waardoor er geen directe impact op de liquiditeit van GEBE zal zijn.

Voor de korte termijn wordt voorgesteld om in totaal achttien 20-voetcontainer Cummins-generatoren te leasen voor een periode van zesendertig maanden. De kosten hiervoor bedragen 7,7 miljoen dollar. De generatoren zijn naar verwachting binnen zes weken in het land om drie weken later operationeel te zijn.

Voor de lange termijn omvat het plan de bestelling en aankoop van drie nieuwe 9-megawatt Wärtsilä-generatoren. Deze voegen 27 Megawatt aan elektriciteit toe aan het netwerk en kosten ongeveer 42 miljoen dollar. De levering en installatie duurt achttien tot vierentwintig maanden.