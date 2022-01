Regering voorbarig met schrappen carnavalsvakantie

5 Gedeeld

WILLEMSTAD – Een formeel besluit om de carnavalsvakantie voor scholen te schrappen, is nog niet genomen. Het voorstel van 6 januari om de scholen nu gesloten te houden en de carnavalsvakantie daarvoor in te leveren, was wat voorbarig.

Juridisch was nog niet gekeken of dat wel kon. Het opofferen van de carnavalsdagen zou de achterstand die leerlingen dit jaar hebben opgelopen, wat kunnen verlichten. Maar vakantiedagen zijn wettelijk vastgelegd en kunnen niet zomaar van docenten en ander personeel afgepakt worden.

De minister overlegt nu met stakeholders en neemt naar eigen zeggen maandag een besluit in het belang van zowel de leerlingen, docenten, ouders als gehele samenleving.

