Economie Regulering nodig voor explosief groeiende Fintech-sector op Curaçao Dick Drayer 06-06-2024 - 4 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De Fintech-sector op Curaçao zit in de lift. De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) heeft een marktanalyse gepubliceerd die laat zien dat er momenteel 38 lokale Fintech-instellingen actief zijn op het eiland. Daarnaast zijn er 21 instellingen gevestigd in andere rechtsgebieden die grensoverschrijdende diensten op Curaçao aanbieden. Dit groeiende Fintech-ecosysteem wordt door de CBCS gezien als een belangrijke ontwikkeling, die regulering behoeft.

Fintechbedrijven zijn ondernemingen die technologie en innovatie inzetten om financiële diensten te verbeteren en te automatiseren. De term “Fintech” is een samentrekking van “financial technology”. Deze bedrijven bieden een breed scala aan diensten en producten die traditionele financiële methoden vervangen of aanvullen.

Fintechbedrijven ontwikkelen bijvoorbeeld platforms voor online en mobiele betalingen, waardoor het voor consumenten en bedrijven gemakkelijker wordt om geld te verzenden en te ontvangen. Ze bieden digitale alternatieven voor contant geld, zoals elektronische portemonnees (e-wallets) die gebruikers kunnen gebruiken om geld op te slaan en te besteden via hun mobiele apparaten. Voorbeelden zijn Apple Pay en Google Wallet.

Fintechbedrijven kunnen online kredietverlening mogelijk maken, waarbij ze algoritmen en big data gebruiken om kredietrisico’s te beoordelen en leningen sneller en efficiënter te verstrekken dan traditionele banken. Fintechbedrijven in deze sector ontwikkelen en beheren digitale valuta’s zoals Bitcoin en Ethereum, en gebruiken blockchaintechnologie om transacties veiliger en transparanter te maken.

Fintechbedrijven vernieuwen ook de verzekeringssector door gebruik te maken van technologie om verzekeringspolissen te verkopen, claims te verwerken en risico’s te beoordelen. En er zijn bedrijven die financiële instellingen helpen te voldoen aan regelgeving en compliance door geavanceerde softwareoplossingen te bieden.

Fintechbedrijven veranderen de manier waarop financiële diensten worden geleverd door efficiëntere, goedkopere en gebruiksvriendelijkere oplossingen te bieden. Ze spelen een cruciale rol in de digitale transformatie van de financiële sector.

Studie

De Centrale Bank heeft, in lijn met haar verantwoordelijkheid voor toezicht op de financiële sector, een studie uitgevoerd naar het financiële landschap van Curaçao en Sint Maarten. Het rapport, getiteld ‘The Rise of Financial Technology in Curaçao and Sint Maarten’, biedt een uitgebreid overzicht van alle bekende Fintech-activiteiten binnen de monetaire unie. Het rapport analyseert de toepasselijkheid van bestaande wetten en regelgeving, de potentiële risico’s voor toezichtdoelstellingen en de kansen die Fintech biedt.

Volgens het onderzoek zijn de meeste Fintech-activiteiten in Curaçao en Sint Maarten geconcentreerd in het betalingssegment. Deze bedrijven bieden een breed scala aan digitale betaal- en elektronische gelddiensten aan. Een opvallend kenmerk van de Fintech-sector in Curaçao is het gebruik van inhouse technologie door diverse bedrijven. Vooral grotere, internationaal opererende Fintech-bedrijven maken hiervan gebruik en bouwen voort op hooggekwalificeerd lokaal personeel, vooral in de betaal- en crypto-activa-sectoren.

De groei van het aantal Fintech-bedrijven in Curaçao en Sint Maarten is aanzienlijk toegenomen in de afgelopen jaren, met een opvallende stijging rond de COVID-19-pandemie. Tijdens deze periode werden verschillende nieuwe Fintech-bedrijven opgericht om te voldoen aan de toenemende vraag naar digitale financiële diensten, in lijn met wereldwijde trends.

Regulering

Om ervoor te zorgen dat de innovatieve mogelijkheden in de financiële sector leiden tot duurzame en inclusieve financiële diensten, bereidt de Centrale Bank nieuwe regelgeving voor. Deze regelgeving begeleidt de ordelijke introductie van Fintech-bedrijven in de gereguleerde financiële markt, met aandacht voor een stabiel, veilig en efficiënt financieel systeem.

“De CBCS is vastbesloten om alle Fintech-activiteiten te faciliteren zodat zij hun volledige potentieel kunnen bereiken, terwijl wij tegelijkertijd een overzicht houden van de risico’s,” aldus een woordvoerder van de CBCS. De bank benadrukt dat een evenwichtige en gecontroleerde ontwikkeling van innovaties in financiële producten, diensten en technologie-gebaseerde bedrijfsmodellen cruciaal is voor haar mandaat.

Met de publicatie van de marktanalyse zet de CBCS een belangrijke stap in het bevorderen van een gezond Fintech-ecosysteem dat de economische ontwikkeling van Curaçao en Sint Maarten kan stimuleren. De komende jaren brengen waarschijnlijk verdere groei en innovatie in de Fintech-sector, ondersteund door een robuust regelgevingskader.

download hier het rapport