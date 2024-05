Natuur en Milieu Royal Holding Company weerlegt beschuldigingen over milieu-impact in Zakitó Redactie 02-05-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Royal Holding Company II B.V., de ontwikkelaar achter het project The View Resort & Marina in Zakitó, uit kritiek op recente berichtgeving over de vermeende vernietiging van mangrovebomen en schade aan koraalrif door de bouwactiviteiten in Zakitó. Het bedrijf stelt dat deze beweringen ongegrond zijn en dat de nodige maatregelen zijn genomen om de natuurlijke habitat te beschermen.

Volgens woordvoerder Adam Kiolle, directeur van gmfb-realestate, is er geen sprake van vernietiging van het mangrovegebied. “Domeinbeheer heeft na advies van Ecovision geconcludeerd dat de positionering van de gebouwen en wegen voldoende garanties biedt om de mangroves te handhaven,” aldus Kiolle. Hij benadrukt dat er een herplantingsplicht bestaat voor de paar mangroves die plaats moeten maken voor de jachthaven.

Wat betreft de bescherming van het koraal stelt het bedrijf dat de dichtheid van het koraal op de locatie van de geplande golfbreker lager is dan de wettelijke drempels, waardoor een ontheffing voor de werkzaamheden verleend kon worden. “Wij hebben op basis van zorgvuldig koraalonderzoek een ontwerp en positionering voor de golfbreker gekozen die minimale impact heeft,” verklaart Kiolle.

Daarnaast worden er voorzorgsmaatregelen genomen om nabijgelegen koraal te beschermen tegen schadelijk sediment. “Bij de monding van de jachthaven werken we alleen bij opkomend water, wat vertroebeling voorkomt en het binnenwater in spoelt, weg van het koraal,” legt Kiolle uit.

Het bedrijf betreurt het dat zij niet de kans hebben gekregen om op de recente artikelen te reageren en benadrukt het belang van hoor en wederhoor in de journalistiek. “Dit zou veel onjuistheden en onrust hebben kunnen voorkomen.”