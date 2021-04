Scholen Curaçao gaan weer open

20 Gedeeld

Archieffoto

Vanaf 28 april gaan de scholen op Curaçao weer open voor alle leerlingen. Zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs wordt hervat. Wel blijven de voorzorgsmaatregelen van kracht, zoals twee meter afstand houden.

Ouders kunnen hun kinderen halen en brengen, ongeacht hun nummerbord. Voor het funderend onderwijs is dat tussen 4.30 uur en 8.00 uur ‘s ochtends. Ophalen doe je tussen 12.00 uur en 14.00 uur.

Leerlingen in het voortgezet onderwijs gaan naar school volgens hun rooster. Wil je je kind halen en brengen, zorg dan dat je een kopie van het rooster bij je hebt om eventueel te laten zien bij politiecontroles.

Kinderopvang en naschoolse opvang mag ook vanaf 28 april weer de deuren openen voor alle kinderen. Je kind wegbrengen naar de opvang kan tussen 4.30 uur en 8 uur ‘s ochtends. Ophalen doe je tussen 16.30 uur en 18.00 uur. Het maakt dan niet uit of je kenteken aan de beurt is tijdens plachi di dia.

Ontheffing

Het onderwijs- en educatief personeel wordt vanaf 28 april alsnog beschouwd als een vitaal proces/functie. Elke schooldirectie wordt verzocht een officieel bewijs te geven om te kunnen rijden tussen school en huis.

Let op: 26 en 27 april (Koningsdag) zijn vrije dagen in de schoolkalender. Er is dan geen school.