Scholen op Curaçao sluiten vanwege extreme hitte 16-09-2024

WILLEMSTAD – Vanaf vandaag sluiten alle basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs op Curaçao om 12.00 uur vanwege de extreme hitte. Deze maatregel zal naar verwachting twee weken duren. Voor het voortgezet onderwijs wordt een verkort rooster ingevoerd. Dit heeft de minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport zondagavond bekendgemaakt.

De beslissing is genomen na overleg met de meteorologische dienst en de schoolbesturen. Normaal sluiten de meeste scholen pas om 13.30 uur, maar door de aanhoudende hitte worden de schooltijden tijdelijk aangepast.

De afgelopen twee weken zijn de gevoelstemperaturen op het eiland constant rond de 40 graden Celsius of hoger geweest. Dit maakt het vooral in de late ochtenduren onhoudbaar in veel klaslokalen, waar vaak geen of onvoldoende airconditioning aanwezig is.

Ouders, schooltransportbedrijven, werkgevers en de gemeenschap worden opgeroepen om begrip te tonen voor de tijdelijke aanpassing. “Deze maatregel is noodzakelijk voor de gezondheid en het welzijn van zowel leerlingen als personeel,” aldus het ministerie van Onderwijs.

Hoewel Curaçao in het verleden ook scholen eerder sloot vanwege de hitte, ging het doorgaans om maatregelen van één of twee dagen. Dit keer lijkt de situatie ernstiger, waardoor de scholen voor een langere periode aangepaste openingstijden hanteren.

De situatie zal de komende dagen nauwlettend in de gaten worden gehouden, en het ministerie zal indien nodig extra maatregelen aankondigen.

