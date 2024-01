SER vindt dat nieuwe operator niet meteen aan de nieuwe luchtkwaliteitsnorm hoeft te voldoen

WILLEMSTAD – De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft in een advies aan de regering een versoepeling van de luchtkwaliteitseisen als optie voorgesteld. Dat meldt het Antilliaans Dagblad, zie inzage had in het nog niet gepubliceerde SER-advies.

Een versoepeling zou volgens de SER nieuwe exploitanten van de raffinaderij in staat stellen om fasegewijs aan de Landsverordening luchtkwaliteitseisen te voldoen. De focus ligt vooral op het tijdelijk versoepelen van normen voor zwaveldioxide (SO2).

De SER benadrukt dat het voor potentiële investeerders cruciaal kan zijn dat de normen haalbaar zijn, om afzien van exploitatie te voorkomen. De raffinaderij is sinds augustus 2019 buiten bedrijf en er lopen onderhandelingen met nieuwe exploitanten voor het Isla-terrein.

Milieu en Economie

De SER erkent de complexe afweging tussen het beschermen van de volksgezondheid, met name voor bewoners benedenwinds van het Schottegat, en het stimuleren van economische activiteiten en werkgelegenheid.

Een gefaseerde invoering van de luchtkwaliteitsnormen wordt als een mogelijke oplossing gezien. Het adviesorgaan wijst op de financiële en niet-financiële ‘kosten’ en ‘baten’ van een tijdelijke versoepeling van de luchtkwaliteitseisen.

In gesprekken met Refineria di Korsou (RdK) gaat de SER ervan uit dat de raffinaderij in operationele jaren voor 75 procent bijdraagt aan de zwaveldioxide-immissie. De eigenaar van de raffinaderij stelt dat bij de initiële opstart van de raffinage-activiteiten het voldoen aan de normen geen problemen zal opleveren, maar de derde fase, met name het opstarten van de catcracker, zal uitdagend zijn.

Op langere termijn (15 jaar) zijn er plannen om over te stappen op gas (LNG) en waterstofenergie om de SO2-emissie te verminderen. Dit vergt echter aanzienlijke investeringen en aanpassingen.

Kosten-batenanalyse

De SER adviseert een maatschappelijke kosten-baten analyse uit te voeren om een volledig beeld te krijgen van de (tijdelijke) versoepeling van luchtkwaliteitsnormen. Deze analyse moet alle positieve en negatieve aspecten in kaart brengen en kwantificeren. Ook de overgang naar duurzamere energiebronnen wordt als kansrijk maar uitdagend beschouwd, met potentieel grote invloed op de economische haalbaarheid van de raffinaderij.

De SER benadrukt dat de overgang naar nieuwe technologieën gevolgen kan hebben voor de huidige werknemers van de raffinaderij, inclusief de behoefte aan omscholing of het risico op banenverlies. Deze aspecten moeten nauwkeurig worden overwogen in de analyse.

Aanpak

Curaçao kampt al decennialang met zorgen over luchtkwaliteit en de impact hiervan op milieu en gezondheid. Verschillende juridische en activistische acties zijn ondernomen om strengere regelgeving te bevorderen.

De SER refereert aan de noodzaak voor een wettelijk kader, mede onder invloed van lokale rechtszaken en nieuwe WHO-advieswaarden voor luchtkwaliteit. Het is van belang dat de nieuwe hinderwetgeving strikt nageleefd en regelmatig geactualiseerd wordt om de gezondheid en het welzijn van de inwoners van Curaçao te beschermen. De versoepeling die de SER als optie voorstelt, lijkt daar geen rekening mee te houden.