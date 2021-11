Sexwerkers Pachi’s Place op Bonaire zijn weer welkom

115 Gedeeld

KRALENDIJK – Pachi’s Place op Bonaire kan weer open. Even leek de Nederlandse overheid roet in het eten te gooien. Colombiaanse sexwerkers hebben geen visum nodig om naar Bonaire te komen, maar moeten wel verplicht een intakegesprek hebben op de ambassade in Bogota. Dat was niet gebeurd.

Hun werkvergunning lag eerder al klaar. Het bordeel op Bonaire ging in maart 2020 dicht vanwege de coronapandemie. Sekswerkers zijn ZZP’ers en komen niet in aanmerking voor overheidssteun.

Lees ook:

Lees ook de laatste vacatures