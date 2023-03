Silvania: geen onzekerheid verlenging goklicenties

WILLEMSTAD – Er bestaat geen enkele onzekerheid over de verlenging van de bestaande masterlicenties van de online goksector. Dat schrijft minister Javier Silvania van Financiën.

Hij reageert daarmee op een brief van dertien trustkantoren die nagenoeg alle online-gaming bedrijven, die gevestigd zijn op Curaçao, vertegenwoordigen. Die zeggen bezorgd te zijn over de masterlicenties die op korte termijn vervallen, terwijl de nieuwe wetgeving om de goksector te hervormen nog niet is aangenomen.

Een storm in een glas water, zo blijkt uit de reactie van de minister. In de brief van 28 november 2022 had hij naar eigen zeggen al laten weten dat er vanuit het ministerie van financiën geen bezwaren bestaan tegen het verlengen van de bestaande vergunningen met een jaar of tot de invoering van de nieuwe wet.

Het ministerie van financiën heeft benadrukt dat de thans geldende juridische kader in acht moet worden genomen bij het verlengen van de vergunning van de master licentiehouders.

Juridisch kader

Opmerkelijk is dat het juridische kader door een zestal vonnissen in het afgelopen jaar bepaalt dat het systeem van master- en sublicenties geen wettelijke verankering heeft en mogelijk illegaal is.

De rechter heeft daarover in een recent vonnis deze maand nogmaals gezegd dat de vergunninghouders de situatie zelf uit hun handen hebben laten lopen.

‘Dat een handjevol vergunninghouders vele sublicenties uitgeven, met wereldwijd zeer vele spelwebsites en een enorme omzet, zonder dat de vergunningshouders zelf behoorlijk toezicht kunnen houden, zonder dat het Land Curaçao er iets aan verdient, lijkt voorshands moeilijk te rijmen met enig legitiem doel van de huidige landsverordening. ‘

De rechtbank voegde daaraan toe dat Cyberluck, als een van de masterlicentiehouders uit zichzelf al moet weten dat zij, met de vele niet in de hand te houden sublicenties, zich op glad ijs bevindt.