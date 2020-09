Sint-Maarten in verlegenheid om dood isoleerpatiënt

Foto – Jacqueline Hooftman

Philipsburg – Sint-Maarten is in verlegenheid gebracht door de dood van de 43-jarige psychiatrische patiënt Caulette Julien. Zij werd 25 augustus dood gevonden in een isoleercel van 2,5 bij 3 meter, meldt stmaartennews.com. De nieuwssite claimt dat ze aan haar lot is overgelaten.

De verantwoordelijke arts zat vanwege corona 14 dagen thuis en had geen vervanger aangewezen. Ook blijken medische records verdwenen. De Inspectie voor de Volksgezondheid onderzoekt de zaak.

